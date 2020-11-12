Лукашенко направил соболезнование королю Бахрейна в связи со смертью премьер-министра страны

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Королю Бахрейна шейху Хамаду бен Ису аль-Халифу в связи со смертью премьер-министра страны Халифа бен Сальмана аль-Халифа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Его Королевское Высочество Принц Халифа, который 50 лет преданно служил своей стране на посту руководителя правительства, навсегда войдет в историю Бахрейна как мудрый государственный деятель, а в нашей памяти останется выдающимся сыном бахрейнского народа", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко адресовал искренние слова сочувствия и поддержки шейху Хамаду бен Ису аль-Халифу и всем жителям Бахрейна.-0-