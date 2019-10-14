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14 октября 2019, 17:44

Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Японии в связи с жертвами тайфуна "Хагибис"

Фото Reuters
Фото Reuters

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью людей и многочисленными разрушениями в результате тайфуна "Хагибис". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"От имени белорусского народа и себя лично высказываю глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых стихией регионов страны", - подчеркнул глава государства.-0-

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Лукашенко соболезнования Япония
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