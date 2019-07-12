Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с жертвами при железнодорожной аварии

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану в связи с большим количеством жертв при железнодорожной аварии в провинции Пенджаб. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси о произошедшем узнали с глубокой скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко направил слова искреннего соболезнования семьям всех погибших, а также пожелал быстрого выздоровления пострадавшим в результате трагедии.-0-