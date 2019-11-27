Лукашенко направил соболезнование Президенту Албании в связи с жертвами землетрясения

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Албании Илиру Мете в связи с жертвами и разрушениями в результате сильного землетрясения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли это известие. От имени белорусского народа и себя лично Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и восстановления регионов, затронутых стихией.-0-