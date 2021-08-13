Лукашенко направил соболезнование Президенту Алжира в связи с жертвами лесных пожаров

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате лесных пожаров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"С глубокой скорбью и болью восприняли в Беларуси известия о бедствии, которое постигло вашу страну, многочисленных человеческих жертвах и утратах, вызванных лесными пожарами", - говорится в соболезновании.
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично адресовал искренние соболезнования и слова поддержки алжирскому лидеру и народу этой страны, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-
"С глубокой скорбью и болью восприняли в Беларуси известия о бедствии, которое постигло вашу страну, многочисленных человеческих жертвах и утратах, вызванных лесными пожарами", - говорится в соболезновании.
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично адресовал искренние соболезнования и слова поддержки алжирскому лидеру и народу этой страны, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-