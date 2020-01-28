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28 января 2020, 16:16

Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с жертвами стихийного бедствия

Фото Reuters
Фото Reuters

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с многочисленными жертвами стихийного бедствия в штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что это известие восприняли в Беларуси с большой скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-

Жертвами ливней на юго-востоке Бразилии стали не менее 53 человекЖертвами ливней на юго-востоке Бразилии стали не менее 53 человек
По информации спасателей, пропавшими без вести считаются 19 человек. Порядка 14 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, свыше 3,3 тыс. остаются без крова.

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Бразилия Лукашенко соболезнования
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