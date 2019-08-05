Лукашенко направил соболезнование Президенту Египта в связи с жертвами при теракте в Каире

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в Каире. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что эта новость отозвалась большой печалью и скорбью в белорусском обществе. "Республика Беларусь решительно осуждает любые проявления терроризма и экстремизма, а также подтверждает готовность поддерживать усилия Египта на международной арене в борьбе против этого зла", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично также выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.-0-
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