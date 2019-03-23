Лукашенко направил соболезнование Президенту Ганы в связи с жертвами крупного ДТП

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Республики Гана Нане Акуфо-Аддо в связи с жертвами в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирскими автобусами в Северном Кинтампо. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что он лично и белорусский народ искренне соболезнуют родным и близким многочисленных жертв в результате этого ужасного ДТП.

"Мы разделяем скорбь народа Ганы, желаем мужества и терпения семьям погибших, а также скорого выздоровления раненым", - говорится в соболезновании.-0-