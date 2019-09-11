Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с трагедией в Кербеле

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагедии в Кербеле. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси это известие восприняли с чувством глубокой скорби.

Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, в иракском городе Кербела во время религиозного праздника Ашура произошло обрушение части пешеходного перехода, на котором столпилось большое количество людей. В результате погибли более 30 человек, еще около 100 ранены.-0-