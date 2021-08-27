Лукашенко направил соболезнование Президенту Казахстана в связи с ЧП на военном складе и гибелью людей

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с чрезвычайным происшествием в Байзакском районе Жамбылской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера."В Беларуси с большой горечью и скорбью восприняли известие о взрывах на военном складе, повлекших гибель и ранения людей", - говорится в соболезновании.От имени всего белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.-0-