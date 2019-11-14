Лукашенко направил соболезнование Президенту Словакии в связи с жертвами автомобильной аварии возле Нитры

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой в связи с жертвами автомобильной аварии возле города Нитра. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси восприняли это известие с большой болью и скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко высказал глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-