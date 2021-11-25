Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, унесшей жизни горняков", - говорится в соболезновании.

В этот скорбный час глава белорусского государства пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим в страшной аварии.-0-