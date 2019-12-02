Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с жертвами ДТП в Забайкалье

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Беларуси с большой скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования всем россиянам, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.-0-