Лукашенко направил соболезнование родным и близким композитора Андрея Мдивани

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси композитора Андрея Мдивани. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Творчество мастера останется в отечественной культуре настоящим примером высокого профессионализма, ориентиром для многих поколений белорусских композиторов. В наших сердцах навсегда сохранится светлая память об Андрее Юрьевиче, который посвятил свою жизнь самоотверженному служению искусству и Родине", - говорится в соболезновании.-0-