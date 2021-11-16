Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Виктора Чернобаева

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Виктора Чернобаева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Его жизненный и творческий путь - яркий пример служения отечественной культуре", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Виктор Чернобаев, связав свою судьбу с музыкальным искусством и отдав ему все душевные силы, сделал огромный вклад в обогащение белорусских духовных ценностей. "Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Президент.-0-