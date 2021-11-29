29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Владимира Наумова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ушел из жизни талантливый режиссер и сценарист. Его творчество стало неоценимым вкладом в развитие советского и российского кинематографа, получило всенародную любовь и уважение коллег", - говорится в соболезновании.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Владимира Наумова высоко ценили и уважали за высокое профессиональное мастерство и преданность делу. "Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - отметил белорусский лидер.-0-