Лукашенко направил соболезнование родным и близким великого герцога Люксембургского Жана

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование великому герцогу Люксембургскому Анри, сообщили БЕЛТА в
"Глубоко опечален сообщением об уходе из жизни вашего отца - Его Королевского Высочества Великого герцога Жана, - говорится в соболезновании. - Великий герцог Жан, который проявил мужество и отвагу в годы Второй мировой войны, добросовестность и мудрость во время пребывания на троне, пользовался заслуженным уважением в своей стране и далеко за ее пределами".
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Его Королевского Высочества, а также всему народу Люксембурга в связи с этой большой потерей.-0-
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