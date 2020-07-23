Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами и разрушениями из-за наводнений

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за проливных дождей и сильных наводнений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что это известие в Беларуси восприняли c глубокой болью и сочувствием. "В это непростое для вашей страны время от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и передаю слова поддержки родным и близким погибших, а также всем потерпевшим в результате стихийного бедствия", - отметил Президент.

Александр Лукашенко предложил содействие белорусской стороны в преодолении последствий, вызванных наводнениями. "Дорогой друг, Республика Беларусь всегда готова подставить плечо и оказать необходимую помощь", - подчеркнул глава государства.-0-