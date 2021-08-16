Лукашенко направил соболезнование в связи с последствиями сильного землетрясения в Гаити

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично направил соболезнование премьер-министру Республики Гаити Ариэлю Анри в связи с жутким природным бедствием, которое произошло в стране. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Известие про сильное землетрясение, которое привело к гибели большого количества людей, болью отозвалось в сердцах белорусов. Мы глубоко соболезнуем всем тем, кто в результате катастрофы потерял своих близких и родной приют. Желаем скорейшего выздоровления раненым, стойкости и силы духа всему гаитянскому народу", - говорится в соболезновании.-0-
"Известие про сильное землетрясение, которое привело к гибели большого количества людей, болью отозвалось в сердцах белорусов. Мы глубоко соболезнуем всем тем, кто в результате катастрофы потерял своих близких и родной приют. Желаем скорейшего выздоровления раненым, стойкости и силы духа всему гаитянскому народу", - говорится в соболезновании.-0-