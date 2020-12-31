Лукашенко направил соболезнование в связи с землетрясением в Хорватии

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Хорватии Зорану Милановичу в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате мощного землетрясения в Сисацко-Мославинской жупании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично адресовал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, высказал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также восстановления районов, которые затронула стихия.-0-