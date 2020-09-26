Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами при крушении самолета в Украине

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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с многочисленными жертвами в результате крушения военного самолета, на борту которого находились летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени И.Кожедуба. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства подчеркнул, что это известие в Беларуси воспринято с большой скорбью и болью. "От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", - говорится в соболезновании.-0-