Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Эмира Кувейта

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Наследному принцу Государства Кувейт шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи со смертью Эмира Государства Кувейт шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси с большой скорбью получили грустное известие о смерти Вашего брата - Эмира Государства Кувейт шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что шейх аль-Сабах вошел в историю своей страны как мудрый и заботливый руководитель. "Он навсегда останется в нашей памяти международным лидером, который был готов протянуть руку гуманитарной помощи другим народам", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства выразил Наследному принцу Государства Кувейт и всем жителям этой страны глубокие соболезнования и слова поддержки.-0-