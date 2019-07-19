Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста Беларуси Августина Милованова

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Августина Милованова. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что ушел из жизни выдающийся актер современности, чье творчество получило всенародную любовь и уважение коллег.
"Врожденная интеллигентность, высочайший профессионализм и уникальная манера игры позволили создать ему в театре и кино сотни запоминающихся образов, являющихся неотъемлемой частью сокровищницы белорусского искусства. Он воспитал несколько поколений молодых артистов и стал примером самоотверженного служения Родине", - говорится в соболезновании.-0-
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