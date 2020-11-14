Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР Армена Джигарханяна

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Армен Борисович прошел длинный жизненный и профессиональный путь, реализовал себя как выдающийся режиссер, актер и педагог. Исключительный талант и многолетний труд снискали всенародную любовь. Его многочисленные работы навсегда вошли в золотой фонд современного театрального и кинематографического искусства, оставив яркий след в истории", - говорится в соболезновании.

"Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах, передаваться от поколения к поколению", - отметил Александр Лукашенко.-0-

Умер народный артист СССР Армен Джигарханян