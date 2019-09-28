Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР Марка Захарова

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Марка Захарова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Марка Анатольевича Захарова - поистине выдающейся личности нашего времени. Безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист, замечательный педагог и литератор, видный общественный и политический деятель", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что жизнь и творчество Марка Захарова - это целая эпоха в истории современного театра и кино, пример преданного служения идеалам высокого искусства и своему зрителю. "Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.-0-