Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного художника Беларуси Леонида Щемелева

Леонид Щемелев. Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. "Свою судьбу он связал с изобразительным искусством, отдав все душевные силы, талант и вдохновение. Творчество мастера - неоценимый вклад в историю национальной культуры, духовную сокровищницу Беларуси", - говорится в соболезновании. Глава государства отметил, что Леонид Щемелев воспитал несколько поколений талантливой молодежи и стал примером самоотверженного служения искусству и своей стране. Народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси, премии Союзного государства Леонид Дмитриевич Щемелев родился 5 февраля 1923 года в Витебске. В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Преподавал в Минском художественном училище, в 1968-1974 годах - в Республиканской школе-интеранте по музыке и изобразительному искусству. Живописец стоит в ряду тех художников, произведения которых занимают значительное место в изобразительном искусстве Беларуси. Мастер прославлял Беларусь, создавая возвышенные, поэтические образы родной земли и ее жителей. Ведущие темы его полотен - подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, человек-труженик, красота родной земли. Леонид Щемелев - участник художественных выставок с 1958 года. Его картины экспонировали в Канаде, США, Франции, Италии, Израиле, Финляндии, Германии, Австрии, Испании, их приобретали известные галереи и музеи. Произведения Леонида Щемелева находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее в Москве, во всех областных краеведческих музеях Беларуси.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!