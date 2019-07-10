Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного художника Беларуси Виктора Громыко

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного художника Беларуси Виктора Громыко. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося мастера современности, - говорится в соболезновании. - Из жизни ушел человек большого таланта, чьим творчеством по праву гордится наша страна. Работы Виктора Александровича, представляющие собой образцы высокого искусства, признаны не только в Беларуси, но и за рубежом".
Глава государства подчеркнул, что Виктор Громыко воспитал несколько поколений молодых художников и стал примером самоотверженного служения Родине.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2954 BYN
|2.293 BYN
|2.296 BYN
|USD
|2.0467 BYN
|2.04 BYN
|2.045 BYN
|RUB
|3.2091 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN