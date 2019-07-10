Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного художника Беларуси Виктора Громыко

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного художника Беларуси Виктора Громыко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко Виктор Громыко известен как автор тематических картин, портретов, пейзажей. В своих произведениях художник поэтизировал романтику трудовых будней, светлую гармонию единения людей с окружающей природой, а также напоминает о суровых испытаниях в годы войны.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося мастера современности, - говорится в соболезновании. - Из жизни ушел человек большого таланта, чьим творчеством по праву гордится наша страна. Работы Виктора Александровича, представляющие собой образцы высокого искусства, признаны не только в Беларуси, но и за рубежом".

Глава государства подчеркнул, что Виктор Громыко воспитал несколько поколений молодых художников и стал примером самоотверженного служения Родине.-0-