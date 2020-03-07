Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки Беларуси Ирины Шикуновой

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки Беларуси Ирины Шикуновой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ирина Семеновна была замечательной певицей, творчеством которой по праву гордится наша страна. Она прожила яркую и насыщенную жизнь, достигла профессиональных высот и вписала незабываемую страницу в историю современного оперного искусства", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что Ирина Шикунова щедро делилась с молодежью своими знаниями и опытом, воспитала несколько поколений талантливых артистов, которые вносят весомый вклад в сохранение и развитие лучших достижений национальной культуры.-0-