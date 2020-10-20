20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ирина Константиновна прожила богатую творческую жизнь, оставила яркий след в истории советского и российского театра и кинематографа", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что профессионализм и уникальная исполнительская манера позволили Ирине Скобцевой сыграть сотни запоминающихся ролей, которые стали примером высокого мастерства. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

Умерла актриса Ирина Скобцева Зрителям запомнились многочисленные яркие работы актрисы, среди которых - светская красавица из картины "Иван Франко", француженка-миллионерша Сузи Хаггер в широкоформатном фильме Григория Рошаля "Суд сумасшедших".