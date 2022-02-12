Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко. Об этом БЕЛТА сообщили пресс-службе белорусского лидера.

"Ушла из жизни яркая и талантливая актриса. Ее необыкновенная и искренняя игра восхищала и покоряла публику глубиной и силой характера", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко подчеркнул, что творчество Зинаиды Кириенко, направленное на созидание и сохранение лучших культурных традиций, - неоценимый вклад в духовную сокровищницу белорусского и российского искусства. "Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах", - отметил глава государства.-0-