Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Пранаба Мукерджи

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи со смертью известного деятеля этой страны Пранаба Кумара Мукерджи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли известие о смерти выдающегося сына Индии, известного политического и научного деятеля, бывшего руководителя государства Пранаба Кумара Мукерджи", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки Раму Натху Ковинду, родным и близким умершего, а также всем гражданам Индии.-0-