Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью президента НАН Украины Бориса Патона

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким президента Национальной академии наук Украины, академика Бориса Патона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что известие о кончине Бориса Патона - выдающегося сына украинского народа, талантливого ученого, видного общественного деятеля, президента Национальной академии наук Украины - Беларусь восприняла с чувством глубокой скорби. "Его вклад в мировую науку огромен. Фундаментальные труды и практические разработки, созданные этим легендарным человеком, стали основой для новых научных направлений, дисциплин и целых отраслей производства. С его именем также связаны значимые достижения НАН Украины, которую он возглавлял почти шесть десятилетий", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Заслуги великого академика перед человечеством отмечены многими наградами, среди которых есть и белорусские ордена - Дружбы народов и Франциска Скорины. Ученый был большим другом нашей страны и много сделал для укрепления белорусско-украинской дружбы и сотрудничества", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что Борис Патон прожил долгую, яркую, очень насыщенную жизнь, а его уход является невосполнимой утратой.-0-

Умер президент НАН Украины Борис Патон Борис Евгеньевич Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве. На протяжении 58 лет был президентом Национальной академии наук Украины (с 1962 года).