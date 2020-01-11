Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду в связи со смертью султана Кабуса бен Саида. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства подчеркнул, что в Беларуси с большой болью и скорбью восприняли известие о смерти Кабуса бен Саида, который много сделал для становления Омана и развития отношений с другими государствами, в том числе Беларусью.

"Мудрость этого государственного деятеля будет всегда являться примером для политиков всего мира", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования и передал слова поддержки Хайсаму бен Тареку аль Саиду, родным и близким Кабуса бен Саида, а также всему народу Омана.-0-

В Омане объявлен трехдневный траур в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Некоторые ближневосточные СМИ сообщают, что новым руководителем Омана стал министр культуры и национального наследия государства Хайсам бен Тарек Аль Саид.