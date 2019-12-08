Лукашенко направил соболезнование Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам", - говорится в соболезновании.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до десяти Тела девятой и десятой жертв обнаружены сегодня утром во время разбора завалов. Вчера были найдены тела еще трех жертв происшествия. Кроме того, в больнице от полученных травм умер спасатель, участвовавший в тушении пожара.