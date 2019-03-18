Лукашенко направил соболезнования президентам Зимбабве и Мозамбика

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве и Президенту Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях под воздействием циклона "Идай".
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших, а также передал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-
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