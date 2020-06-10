Лукашенко направил Зеленскому и его супруге белорусские вышиванки

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также его супруге Елене Зеленской белорусские вышиванки. Об этом пишет Telegram-канал "Пул первого", сообщает БЕЛТА.

"Белорусские вышиванки отправляются в Киев. Там и для Владимира, и для Елены экземпляры", - говорится в сообщении. По информации Telegram-канала, к подарку Александр Лукашенко приложил письмо, в котором отмечается, что Беларусь и Украина "исторически стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие". Ожидается, что президентская посылка придет к украинскому лидеру к белорусскому Дню вышиванки, который празднуется 2 июля.

Ранее украинскую вышиванку Президенту Беларуси направил Владимир Зеленский в связи с празднованием в стране Дня вышиванки. Как сообщалось, подарок главе государства был передан послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.-0-

Посол Украины на встрече с Макеем передал вышиванку - подарок Лукашенко от Зеленского Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 26 мая провел встречу с послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом.