Лукашенко направился на саммит ОДКБ в Астану

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, где в Астане примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

"В повестке дня - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты", - сообщила накануне пресс-служба главы белорусского государства.

Ожидается, что переговоры лидеров стран ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах. По итогам саммита предусмотрено подписание ряда международных документов.

Сессию СКБ предваряет совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Официальный сайт организации сообщает, что на саммите планируется принятие декларации, в которой подтверждается решимость продолжить координировать внешнеполитические позиции государств - членов ОДКБ и обеспечивать достижение целей организации по укреплению мира и созданию благоприятных условий для всестороннего развития стран.

В повестке дня значится проект заявления глав государств о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций.

На рассмотрение членов СКБ планируется вынести проекты решения "О правовом оформлении статусов Наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности и Партнера Организации Договора о коллективной безопасности", а также Решения "О Положении о Центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности", в котором определены задачи, функции, организационные и правовые основы деятельности центра.

В ходе сессии будет также рассмотрен вопрос о назначении зампредседателя правительства России Юрия Борисова председателем Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

Ожидается, что будут подписаны план мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ и план по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года.

На рассмотрение также будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации и проект положения о Координационном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ.

СКБ примет решение по вопросам финансового обеспечения деятельности рабочих органов ОДКБ в 2019 году.

Очевидно, что участники саммита обсудят и варианты по назначению нового генерального секретаря ОДКБ после досрочного прекращения полномочий представителя Армении Юрия Хачатурова.

В состав СКБ входят главы государств - членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В настоящее время в ОДКБ председательствует казахстанская сторона. Армению в ходе сессии будет представлять исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.-0-