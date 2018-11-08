Лукашенко направился на саммит ОДКБ в Астану

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, где в Астане примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.
"В повестке дня - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты", - сообщила накануне пресс-служба главы белорусского государства.
Ожидается, что переговоры лидеров стран ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах. По итогам саммита предусмотрено подписание ряда международных документов.
Сессию СКБ предваряет совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Официальный сайт организации сообщает, что на саммите планируется принятие декларации, в которой подтверждается решимость продолжить координировать внешнеполитические позиции государств - членов ОДКБ и обеспечивать достижение целей организации по укреплению мира и созданию благоприятных условий для всестороннего развития стран.
В повестке дня значится проект заявления глав государств о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций.
На рассмотрение членов СКБ планируется вынести проекты решения "О правовом оформлении статусов Наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности и Партнера Организации Договора о коллективной безопасности", а также Решения "О Положении о Центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности", в котором определены задачи, функции, организационные и правовые основы деятельности центра.
В ходе сессии будет также рассмотрен вопрос о назначении зампредседателя правительства России Юрия Борисова председателем Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
Ожидается, что будут подписаны план мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ и план по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года.
На рассмотрение также будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации и проект положения о Координационном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ.
СКБ примет решение по вопросам финансового обеспечения деятельности рабочих органов ОДКБ в 2019 году.
Очевидно, что участники саммита обсудят и варианты по назначению нового генерального секретаря ОДКБ после досрочного прекращения полномочий представителя Армении Юрия Хачатурова.
В состав СКБ входят главы государств - членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В настоящее время в ОДКБ председательствует казахстанская сторона. Армению в ходе сессии будет представлять исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4219 BYN
|2.42 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.1211 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2157 BYN
|3.196 BYN
|3.21 BYN