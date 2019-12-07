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Президент
07 декабря 2019, 08:56

Лукашенко направился на встречу с Путиным в Сочи

Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что во второй половине дня в Сочи состоится встреча белорусского лидера с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны рассмотрят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества.

Накануне в Сочи состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, на которой стороны обсуждали соответствующую тематику в преддверии переговоров на высшем уровне. В частности, рассматривались нерешенные вопросы по интеграции в Союзном государстве. По состоянию на утро 6 декабря оставалось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам. После встречи один на один переговоры продолжились в расширенном формате с участием правительственных делегаций. С белорусской стороны участвовали первый вице-премьер Дмитрий Крутой, вице-премьер Игорь Ляшенко, министр финансов Максим Ермолович, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков и другие руководители госорганов.

Румас предложил Медведеву обсудить нерешенные вопросы по интеграции СГРумас предложил Медведеву обсудить нерешенные вопросы по интеграции СГ
"Рад очередной встрече, возможности обсудить вопросы, по которым не удалось договориться нашим министрам", - сказал Сергей Румас.

Ранее в обращении к парламентариям Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности о предстоящей встрече с Владимиром Путиным и коснулся проблематики в отношениях двух стран. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт, а также рядом соглашений по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии, сказал 5 декабря глава белорусского государства, но оставался не решен ряд принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти.

Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным и проблематике в отношениях с РоссиейЛукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным и проблематике в отношениях с Россией
Глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

"Нам надо только одно - равные условия для наших субъектов хозяйствования, - подчеркнул белорусский лидер. - Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные".

Лукашенко: Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началахЛукашенко: Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах
Глава государства констатировал, что двусторонние отношения с Россией развиваются по-разному. "Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками", - пояснил он.

Президент заверил, что, работая с Россией над рядом документов, в Беларуси исходят прежде всего из интересов своего государства и белорусского народа. "Именно такого подхода намерены придерживаться на предстоящих переговорах, - заверял Александр Лукашенко. - Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред".

Президент также акцентировал внимание, что на повестке дня переговорного процесса о развитии интеграции вообще нет политических вопросов, и об этом не ведется речи. "Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам", - заверил он.

Лукашенко о переговорах с Россией: никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в обращении к парламентариям, комментируя отношения Беларуси и России.

Глава государства в то же время подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Беларуси. "Там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем", - заявил глава государства.

Лукашенко: Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братьяЛукашенко: Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья
"Скажу главное, Российская Федерация - наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем", - подчеркнул глава государства.

При этом белорусский лидер призвал с пониманием относиться к порой возникающим трудностям в двусторонних отношениях и на переговорном треке. "Да, Россия велика. Даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то эдак. Кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает что-то подкручивать, закручивать. И я это вижу. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение мы будем принимать вдвоем. Согласно их и нашей конституции", - сказал в обращении к парламентариям белорусский лидер.

Лукашенко: сегодня на Путина жесточайшее антибелорусское давлениеЛукашенко: сегодня на Путина жесточайшее антибелорусское давление
"Цена нынешних переговоров, определения дальнейшего сосуществования двух славянских государств, самых близких, очень высока. И Россию надо понимать", - подчеркнул белорусский лидер.

В начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 20 ноября сообщал, что стороны полностью согласовали 21 дорожную карту.

Семашко: согласована 21 интеграционная дорожная картаСемашко: согласована 21 интеграционная дорожная карта
Вместе с тем Владимир Семашко отметил, что остаются несогласованными серьезные вопросы, касающиеся, прежде всего, энергетического блока, доступа на взаимные рынки, таможенного и налогового законодательства.

Примечательно, что белорусско-российские переговоры в Сочи проходят накануне 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.-0-

ДОСЬЕ: К 20-летию подписания Договора о создании Союзного государстваДОСЬЕ: К 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства
Президенты Республики Беларусь и Российской Федерации 20 лет назад подписали Договор о создании Союзного государства. Этот стратегический документ заложил основы интеграции обеих стран и придал динамичное развитие белорусско-российским отношениям.

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