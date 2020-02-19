19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Египет. Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Уже сегодня Александр Лукашенко проведет в Каире переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Как ранее сообщили в пресс-службе белорусского лидера, главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом прошлого года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений. Президенты также рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

У Александра Лукашенко также запланирован ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом ас-Сиси новой административной столицы Египта, которая строится в 45 км к востоку от Каира. Планируется, что там будет организована выставка белорусско-египетских научно-практических проектов, перспективных научных разработок, высокотехнологичной продукции и крупногабаритной техники.

Параллельно визиту главы государства в Каире пройдет заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества.-0-