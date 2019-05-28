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Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан

Президент 28.05.2019 | 09:00
Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах. С учетом юбилейной даты - пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе - главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договоренностей.

Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 годы, хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС. По итогам заседания планируется принятие соответствующих международных документов.

Помимо участия в саммите, программой визита главы белорусского государства запланированы двусторонние встречи и переговоры с зарубежными лидерами.-0-

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Теги
визиты, ЕАЭС, Казахстан, Лукашенко, саммиты
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