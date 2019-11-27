Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан на саммит ОДКБ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко 28 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности в различных ее сегментах. Вопросы повестки дня сначала будут рассмотрены в узком составе, а затем в формате пленарного заседания с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности. По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов. Традиционно на полях саммита глава белорусского государства проведет встречи и переговоры с зарубежными коллегами.

В соответствии с информацией на сайте ОДКБ, в повестке дня саммита - обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ, развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне в Бишкеке состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации, в ходе которого предполагается обсудить около 20 вопросов, большинство из них выносится на сессию Совета коллективной безопасности.-0-