29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает корреспондент БЕЛТА.

В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.

Как сообщалось БЕЛТА по итогам переговоров 25 декабря, главы государств провели конструктивную беседу, в ходе которой обсудили весь спектр вопросов общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент был отмечен рост товарооборота. Среди других наиболее актуальных тем были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки продуктов питания на российский рынок. Как итог - позиции сближены по всем вопросам.

Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам Глава белорусского государства согласился со словами российского лидера о том, что, учитывая большой объем разностороннего сотрудничества Беларуси и России, неизбежно возникают и проблемные моменты.

Кроме того, президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначено намерение данные процессы активизировать. Это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики.

Главы государств тогда договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В первую очередь это связано с желанием Президента России глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения.-0-