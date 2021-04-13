13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В Баку у главы государства запланированы переговоры с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Президенты обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.

"Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах", - сообщала накануне пресс-служба Президента Беларуси.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к полумиллиарду долларов. Азербайджан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси. С 2007 года на Гянджинском автомобильном заводе действует сборочное производство продукции белорусского машиностроения. За время сотрудничества на азербайджанской территории собрано более 11,5 тыс. белорусских тракторов, а также около 3,5 тыс. единиц техники МАЗ, "АМКОДОР", "Белкоммунмаш" и "Гомсельмаш".

Беларусь участвует в модернизации железнодорожной инфраструктуры Азербайджана, поставляя современные пассажирские поезда и локомотивы Stadler белорусско-швейцарского производства.

Как рассказал в интервью БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков, с момента установления дипломатических отношений страны прошли серьезный путь от хаотичных контактов между двумя небольшими республиками, находящимися на разных концах огромного бывшего Советского Союза, до поистине стратегического партнерства двух суверенных государств.

"Основой сотрудничества, безусловно, выступает экономика. Не отстает и гуманитарная сфера: установлены крепкие связи между научными сообществами, успешно развивается взаимодействие в областях культуры, образования и здравоохранения. Кроме того, важное значение имеет ставшая уже традиционной взаимная поддержка Беларуси и Азербайджана на международной арене", - отметил Андрей Равков.-0-