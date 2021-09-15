Лукашенко направился с визитом в Таджикистан на саммиты ОДКБ и ШОС

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Таджикистан. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В столице Таджикистана 15-17 сентября пройдут сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Саммит ОДКБ: выработать единую позицию по Афганистану

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности будут обсуждены проблемы международной и региональной безопасности и их влияние на безопасность государств ОДКБ.

Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане. Как сообщалось, 23 августа на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Александр Лукашенко призвал выработать к саммиту в Душанбе общую позицию по Афганистану. "Давайте будем искренними, пока эта позиция выражается в "давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать". Это неправильно. Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше: так жизнь распоряжается и складывается. Но нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно", - заявил глава государства.

Планируется, что на саммите лидеры стран ОДКБ примут Декларацию Совета коллективной безопасности и подпишут несколько документов, касающихся миротворчества, обеспечения деятельности войск и оснащения их вооружением.

Утром в Душанбе прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Стороны обсудили военно-политическую обстановку в регионе и подвели итоги деятельности организации в межсессионный период.

Юбилейный саммит ШОС: открыть новую страницу в развитии организации

Шанхайская организация сотрудничества в нынешнем году отметила свое 20-летие, и заседание глав государств в Душанбе юбилейное. В числе полноправных членов организации - ее основатели Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан. Беларусь получила статус наблюдателя в ШОС в 2015 году. Такой же статус в организации имеют еще три страны - Афганистан, Иран и Монголия. У ШОС также есть шесть партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Ожидается, что на саммите в Таджикистане главы государств примут решения о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов отметил, что на заседании будут приняты решения, которые "откроют новую страницу в поступательном развитии организации, умножат ее вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и в мире, обеспечение устойчивого развития и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на обширном пространстве ШОС".

В Душанбе также запланирована совместная встреча лидеров ШОС и ОДКБ, на которой будут обсуждены ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе. Мероприятие пройдет по инициативе главы белорусского государства.

Совместная встреча лидеров ШОС и ОДКБ: усилить взаимодействие

О том, что в решении афганского вопроса должен быть задействован и потенциал Шанхайской организации сотрудничества как одной из самых влиятельных структур в Азии, Александр Лукашенко заявил 23 августа на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Практически все члены ШОС сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана, - отметил Президент. - Следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября текущего года в Душанбе".

Он предположил, что, проработав этот вопрос, возможно было бы провести и совместное заседание по проблематике афганского урегулирования: "Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого сегодня вопроса - хорошо. Не захотят - мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться".

"Не считаться с позицией ОДКБ-ШОС будет невозможно. Позиция ШОС-ОДКБ даже будет важнее, нежели позиция западной коалиции", - уверен белорусский лидер.-0-