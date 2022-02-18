Лукашенко направился в Москву на переговоры с Путиным

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА.

В Москве состоятся переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика.

Накануне после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" глава белорусского государства заявил журналистам, что с Владимиром Путиным в том числе планируется обсудить дальнейшие действия совместной группировки войск.

Александр Лукашенко также сообщил о состоявшемся в среду, 16 февраля, телефонном разговоре с Владимиром Путиным. "Мы поговорили с ним, оговорили план действий на пятницу-субботу, потому что учения у нас продолжатся и в субботу. Какая будет форма этих учений и где мы с Путиным будем присутствовать на учениях, это вас проинформирует российская сторона", - рассказал Президент Беларуси.-0-