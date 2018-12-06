Лукашенко направился в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.
В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как сообщала накануне пресс-служба Президента, переговоры лидеров стран ЕАЭС пройдут в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов, реализацию цифровой повестки cоюза, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в повестку включены вопросы, касающиеся основных направлений международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.
После саммита ЕАЭС Александр Лукашенко направится на неформальную встречу глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги сотрудничества в текущем году, обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.-0-
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