Лукашенко: напряженный диалог США, Китая, Индии и России создает некомфортную реальность для всего мира

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Напряженный диалог США, Китая, отчасти Индии и России создает некомфортную реальность для всего мирового сообщества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новую реальность, мягко говоря, некомфортную для всего мирового сообщества, создает напряженность политического диалога крупнейших мировых держав - США, Китая, отчасти Индии и России", - сказал Александр Лукашенко.

Ломаются механизмы глобального сдерживания, а намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности грозит непредсказуемыми последствиями, обратил внимание Президент.

"Нас не может не беспокоить усиление военных сил НАТО и США в соседних государствах. Это реалии, которые требуют укрепления боевой мощи Вооруженных Сил Беларуси, принятия мер для обеспечения нашей безопасности", - отметил глава государства.

Беларусь, совершенствуя обороноспособность, насколько возможно развивает взаимодействие в формате ОДКБ, принимает участие в маневрах, повышает эффективность региональной группировки войск. Совместно с главным союзником страна готовится к проведению белорусско-российского учения "Щит Союза - 2019".-0-