Лукашенко: народ Беларуси прошел через испытания и создал свое государство - страну для жизни

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народ Беларуси, пройдя через испытания, сумел создать свое государство. Этот факт отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республика Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад. Обретя независимость, строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций. Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали. Оценивали. Порой (а то и частенько) навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну. Мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь. Страну для жизни", - заявил глава государства.

Президент отметил, что за сравнительно короткое время была выстроена новая дипломатическая линия внешнего взаимодействия. Беларусь выступила не только инициатором, но и активным участником евразийских интеграционных проектов. "Сумели сохранить нейтралитет по отношению к известным глобальным и региональным конфликтам. Обратились к мировому сообществу с призывом к новому многостороннему диалогу по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества, - напомнил Александр Лукашенко. - Заняли твердую позицию в современной геополитической системе. Развивая отношения с нашими стратегическими союзниками и зарубежными партнерами в различных частях земного шара, ни на шаг не отступили от принципов самостоятельного принятия решений, подчиненных собственным национальным интересам, но ни в коем случае не противоречащим другим народам и, прежде всего, нашим соседям".

Глава государства отметил, что уже четверть века в Беларуси существует закрепленная в Конституции традиция ежегодного обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. "В юбилейный для нашего Основного Закона год мы с вами встречаемся в привычном, но обновленном интерьере (речь о проведенном ремонте в Овальном зале Дома правительства. - Прим. БЕЛТА). В здании, которое является летописью нашей политической истории. Истории становления независимого государства, основанного на принципах преемственности, справедливости и равенства перед законом, готового обновляться и идти в ногу со временем", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что именно Овальный зал в конце прошлого столетия стал свидетелем смены эпох, эпицентром событий, которые кардинально изменили судьбу белорусского народа, стали точкой отсчета новейшей истории страны: "Здесь, в этих стенах, была разработана и принята Конституция страны. Этот важнейший документ - квинтэссенция белорусской государственности от ее древних истоков, стремления наших предков заявить о себе как о состоявшейся нации до создания собственного государства на земле, по праву нам принадлежащей".-0-