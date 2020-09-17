Лукашенко - народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Минске на женском форуме "За Беларусь" обратился с призывом к народам Литвы, Польши и Украины остановить своих безумных политиков и не дать развязаться войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!" - сказал Президент.-0-