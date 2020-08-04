Лукашенко народу: права на ошибку у вас, белорусы, нет!

4 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию призвал граждан не допустить ошибки в критически важный для страны момент, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси за многое отвечает Президент, обладающий колоссальными полномочиями. Это определяющая гарантия реализации социальных обязательств государства перед людьми. "Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой Конституцией передать другому? Я не святой, у меня есть все, и хорошее, и плохое. Но вы меня знаете, вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня - святое. Все, остальное забудьте", - подчеркнул белорусский лидер.

"Завтра придет и возьмет неизвестный человек эту Конституцию... Какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации, от того, что он столкнет страну влево или вправо? - поставил вопрос глава государства - Удержим. Сегодня уже удержите, и без меня. В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет! За нами будущее".

Президент подчеркнул, что стержнем его политической доктрины является конституционный тезис о том, что государство должно создавать человеку все возможности для достижения его целей. "Но каждому надо понимать, что без повседневного труда и ответственного отношения его мечта останется просто мечтой", - отметил он.-0-